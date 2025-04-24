شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الهوكي أمام زيمبابوي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره زيمبابوي اليوم الخميس، في خامس مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري .

خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، قبل الفوز علي زامبيا و الخسارة 5-0 أمام جنوب أفريقيا حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات الأربعاء الماضي .

و يشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا و ناميبيا و جنوب أفريقيا و زامبيا و زيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .