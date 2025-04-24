شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الهوكي أمام زيمبابوي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 24 أبريل 2025 07:30 ص
يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره زيمبابوي اليوم الخميس، في خامس مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري .
خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، قبل الفوز علي زامبيا و الخسارة 5-0 أمام جنوب أفريقيا حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات الأربعاء الماضي .
و يشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا و ناميبيا و جنوب أفريقيا و زامبيا و زيمبابوي .
تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .
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