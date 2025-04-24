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شباب الهوكي أمام زيمبابوي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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شباب الهوكي أمام زيمبابوي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 24 أبريل 2025 07:30 ص

يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره زيمبابوي اليوم الخميس، في خامس مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري .

خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، قبل الفوز علي  زامبيا و الخسارة 5-0 أمام جنوب أفريقيا  حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات  الأربعاء الماضي .

و يشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا و ناميبيا و جنوب أفريقيا و زامبيا و زيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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