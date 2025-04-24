"بوليتيكو": البيت الأبيض يناقش رفع العقوبات عن أصول روسية بأوروبا كجزء من نقاش بشأن إنهاء الحرب

كشفت 5 مصادر مطّلعة، لصحيفة "بوليتيكو" الأميركيّة، أنّ "​البيت الأبيض​ يجري نقاشًا حول رفع العقوبات المفروضة على خط أنابيب الغاز الطّبيعي الرّوسي "نورد ستريم 2"، وربّما أصول روسيّة أخرى في أوروبا، كجزء من المناقشات بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأشارت الصّحيفة إلى أنّ "رفع العقوبات الحاليّة المفروضة على أحد خطوط الأنابيب الرّئيسيّة في روسيا، الّذي يربط حقول الغاز الطّبيعي الرّوسيّة بأوروبا الغربيّة، من شأنه أن يشكّل تحوّلًا حادًّا في السّياسة الأميركيّة الّتي وضعت لأول مرة خلال ولاية الرّئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى".

ولفتت مصادر مطّلعة على المحادثات لـ"بوليتيكو"، إلى أنّ "المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف هو الدّاعم الرّئيسي لرفع العقوبات عن روسيا. وأفاد مصدران مطّلعان بأنّ "ويتكوف، الّذي صرّح بأنّه بنى صداقةً مع الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين بصفته مبعوث ترامب إلى موسكو، وجّه فريقه لإعداد قائمة بكلّ العقوبات المتعلّقة بالطّاقة الّتي فرضتها الولايات المتّحدة على روسيا، في إطار هذه الجهود المبذولة".