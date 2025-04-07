الارصاد الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها غدا مع رياح ناشطة تحمل معها طبقات من الغبار

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "لبنان يقع تحت تأثير رياح ناشطة تشتد احيانا وتحمل معها طبقات من الغبار مع ارتفاع بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء خاصة على الساحل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية خاصة في الداخل. اما الأربعاء فتمركز المنخفض الجوي فوق البحر الاسود يدفع بكتل هوائية باردة الى منطقتنا مما يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار موحلة ابتداءاً من يوم الخميس".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان غدا غائم اجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وتنشط الرياح المحملة بالغبار فتشتد أحياناً لتقارب ال ٨٠ كم/س"، محذرة "من تطاير لوحات الاعلانات على الطرقات". كما يرافقها بعض التقلبات خاصة في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار خفيفة وموحلة.

واوضحت أن "طقس الأربعاء غائم جزئياً الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة و متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال و دون تعديل في الداخل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة كما تبقى الرياح المغبَرة ناشطة لتصل لحدود ال ٧٠كلم/س خاصة شمال البلاد مما يؤدي الى تدني مستوى الرؤية مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات".

وذكرت أن "طقس الخميس غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد احيانا حيث تصل لحدود ال ٦٥ كلم/س. يتوقع تساقط امطار متفرقة مساء مع احتمال حدوث برق و رعد و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات".