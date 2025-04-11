سفير روسيا لدى اميركا: المحادثات مع واشنطن تمهد لتطبيع دبلوماسي

اشار سفير روسيا لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشيف الى إن المحادثات التي جرت بين موسكو وواشنطن الخميس في إسطنبول أتاحت الفرصة لإحراز تقدم فيما يتعلق بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وأوضح دارتشيف في تصريح له، أن الجانبين شددا على أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة لتعزيز التواصل والعلاقات التجارية.
وأجرى وفدان أميركي وروسي محادثات في إسطنبول تناولت تيسير عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.
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