وزارة الخارجية الكورية: كوريا الجنوبية وسوريا تقيمان علاقات دبلوماسية

اعلنت وزارة الخارجية الكورية إن كوريا الجنوبية وسوريا وقعتا في العاصمة السورية دمشق اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن سعادته بتوقيع الاتفاق. واردف "وقعنا اليوم اتفاقا دبلوماسيا مهما مع جمهورية كوريا الجنوبية، يمهد لتعزيز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، التكنولوجيا، والتعليم". وأضاف "نؤكد في سوريا الجديدة على أهمية الشراكات التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

أعلنت السلطات في سوريا الخميس أنها وقعت اتفاقا مع كوريا الجنوبية لإقامة علاقات دبلوماسية للمرة الأولى، حيث من المزمع تبادل افتتاح السفارات بين البلدين.

وأفاد بيان للخارجية السورية أن الوزير أسعد الشيباني "استقبل الخميس وفدا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة نظيره تشو تاي يول". كما استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أيضا تشو، وفق بيان للرئاسة.

أضاف بيان الخارجية أن الطرفين اتفقا على "فتح السفارات وتبادل البعثات الدبلوماسية للبلدين". وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود "لاستعادة الدور الرائد في المنطقة والعالم للجمهورية العربية السورية الذي فقدته بسبب سياسات النظام السابق".