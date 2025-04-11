الشرع مدد عمل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري

قرر الرئيس السوري، أحمد الشرع اليوم، تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل. واجتمع الشرع مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل، لعرض آخر المستجدات. وتقرر تمديد عملها 3 أشهر أخرى، غير قابلة للتمديد.

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