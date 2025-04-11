أمطار متفرقة غدا تشتدّ أحياناً خلال الفترة المسائية مع احتمال حدوث برق ورعد وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية بانه لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير منخفض جوّي متمركز فوق البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً، ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين ١٥ و ٢٤، طرابلس بين١٣ و ٢٣ و زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خلال الفترة المسائية مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق .

السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر فترة قبل الظهر، تنحسر الأمطار تدريجيًا مساءً مع حدوث انفراجات واسعة.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة اعتباراً من بعد الظهر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.