الشامي: الحكومة تعود للمبادئ نفسها التي بُني عليها الإتفاق مع صندوق النقد قبل 3 سنوات

لفت نائب رئيس الحكومة السّابق ​سعادة الشامي​، إلى أنّه "ها قد مرّت اليوم ثلاث سنوات على توقيع الإتفاق على مستوى الموظّفين مع ​صندوق النقد الدولي​ في السّابع من نيسان 2022، دون أن نتمكّن من التّوصّل إلى اتفاق نهائي".

وأوضح في بيان، أنّ "الإرادة السّياسيّة المرتبطة عضويًّا بمجموعات الضّغط والمصالح الخاصّة المتضرّرة من مسار الإصلاح، قد حالت دون تنفيذ الشّروط المسبقة، ونجحت في تعطيل الوصول إلى هذا الإتفاق. وها هي الحكومة الحاليّة تعود في مقاربتها، إلى المبادئ نفسها الّتي بُني عليها ذلك الإتفاق". وتمنّى أن "لا تمرّ ثلاث سنوات أخرى من دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. فهل من يتّعظ؟".