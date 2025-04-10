رويترز عن وزير المالية الإندونيسي: الرسوم الجمركية الأميركية قد تخفض نسبة النمو في البلاد إلى 0،5%

افادت وكالة "رويترز"، نقلا عن وزير المالية الإندونيسي، بأن "الرسوم الجمركية الأميركية قد تخفض نسبة النمو في البلاد إلى 0،5%".

وبعد إشعال حرب تجارية عالمية أدت إلى اضطراب الأسواق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على واردات عشرات الدول والشركاء بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

لكن في الوقت نفسه، أعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على بكين بنسبة 125% بأثر فوري "بسبب عدم احترام الصين للأسواق العالمية".

وردّت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على السلع الأميركية في قرار دخل حيز التنفيذ الخميس، في مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي تشنها واشنطن ما يزيد المخاوف من حدوث ركود عالمي.