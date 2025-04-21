رئيس المجلس الوطني الإماراتي وصل الى مطار بيروت

وصل إلى مطار بيروت الدولي، اليوم، رئيس المجلس الوطني الإماراتي صقر غباش، واستقبله في المطار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب فؤاد مخزومي.

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