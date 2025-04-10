"الشرق" القطرية: التقاعس الدولي يدفع إسرائيل للتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم في غزة

أوضحت صحيفة "الشرق" القطرية أنه "بينما تواصل الوساطة القطرية المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة، جهودها المكثفة لحشد كل الجهود من أجل خفض التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للعواقب الوخيمة على شعوب المنطقة، والعمل على دفع إسرائيل وحركة "حماس باتجاه" تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان بدء المرحلة الثانية من الاتفاق وتحقيق الهدوء وخفض التصعيد، تستمر القوات الإسرائيلية في ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، حيث قتل أمس 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم عائلة مكونة من 19 شخصا منهم 7 أطفال و8 نساء، في مجزرة مروعة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

ورأت أن "التقاعس الدولي المستمر، والاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة والمناشدات، أمام حرب الإبادة والمجازر، لم يعد سوى غطاء يدفع إسرائيل للتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون مساءلة أو محاسبة".