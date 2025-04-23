شكرا لقرائتكم خبر عن محلل فلسطينى: مصر تظل حجر الزاوية فى دعم حقوق القضية الفلسطينية وشعبنا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسى الفلسطينى، أن مصر كانت ولا تزال تلعب دورًا محوريًا فى دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر فقط على الدعم السياسى والدبلوماسى، بل يشمل أيضًا الجهود الإنسانية والإغاثية التى تقدمها فى سبيل تحسين ظروف الفلسطينيين.



وأوضح الحرازين أن مصر تعتبر حجر الزاوية فى أى محادثات أو مبادرات تهدف إلى تحقيق سلام شامل وعادل فى المنطقة، معتبرًا أن تحركاتها الدبلوماسية تتسم بالثبات والواقعية، وتستند إلى احترام الحقوق الفلسطينية وتحقيق مبدأ حل الدولتين.



وأشار الحرازين إلى أن القيادة المصرية لعبت دورًا بارزًا فى رعاية المصالحة الفلسطينية، مع تعزيز العلاقات مع مختلف الفصائل الفلسطينية، ما يعكس التزام مصر الراسخ بوحدة الصف الفلسطينى وتعزيز موقفه فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



كما شدد الحرازين على أن مصر تواصل جهودها فى العديد من المحافل الدولية، سواء عبر الأمم المتحدة أو فى إطار الاتفاقات الثنائية، للحفاظ على القضية الفلسطينية وحمايتها من محاولات التصفية، مضيفا أن الدعم المصرى الدائم للشعب الفلسطينى هو بمثابة شهادة حية على التزام مصر التاريخى والمستمر بالقضية الفلسطينية.