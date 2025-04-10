وزير الخارجية التركي: تركيا تُجري محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا عند الحاجة

اشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى إن تركيا تُجري محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا عند الحاجة.
واوضح فيدان لقناة "سي. إن. إن تورك"، بانه "بينما نقوم بعمليات معينة في سوريا، يتعين أن يكون هناك آلية لتجنب صراع مع إسرائيل التي تحلق طائراتها في تلك المنطقة، على غرار الآليات التي لدينا مع الولايات المتحدة وروسيا".
وأردف فيدان هناك اتصالات فنية لمنع حدوث سوء فهم بين العناصر المقاتلة، وأن الفرق الفنية تتواصل فيما بينها عند الحاجة. ولفت الى إن المحادثات الفنية مع إسرائيل يقتصر هدفها على تفادي الصدام في سوريا وليس تطبيع العلاقات.
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