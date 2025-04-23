ابراهيم استقبل منسقة لجنة شؤون المرأة اللبنانية البطريركية مؤكدا الدور الذي تضطلع به المرأة في بناء المجتمع

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم منسقة لجنة شؤون المرأة اللبنانية في البطريركية الملكية الكاثوليكية، سينتيا غريب، في زيارة معايدة فصحية. ووضعت غريب، المطران في اجواء انطلاق عمل اللجنة والمهمات الموكلة اليها، طالبة تسمية ممثلة عن الأبرشية في اللجنة. وأكد المطران إبراهيم "الدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة في بناء المجتمع الروحي والثقافي"، مشدداً على "ضرورة مواكبة التحديات المعاصرة من خلال تمكين المرأة وتعزيز دورها في العمل الكنسي والخيري".

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