بعد الأقاويل.. جورج كلوني يتحدث عن حقيقة خلافه مع زوجته أمل علم الدين

ميرنا وليد - بيروت - تحدث النجم العالمي جورج كلوني عن أحدث مشاريعه الفنية على مسرح برودواي، متحدثًا أيضًا عن تفاصيل من حياته الشخصية مع زوجته، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان أمل علم الدين، وتوأمهما، خلال حلوله ضيفاً على برنامج CBS Mornings مع الإعلامية غايل كينغ.



وأشار كلوني الى قوة العلاقة التي تجمعه بزوجته أمل، نافيًا ما تم تداوله مؤخرًا من شائعات حول انفصالهما، ومؤكدًا أن علاقتهما لا تزال قائمة على التفاهم والحب.

كما تحدث عن علاقتهما بتوأمهما : "طفلينا يبلغان من العمر سبع سنوات، وسيدخلان عامهما الثامن قريبًا. إنهما في مرحلة مدهشة، مليئان بالفضول والمرح، ويُدخلان البهجة إلى حياتنا كل يوم. أعلم أن كل الآباء يقولون إن أولادهم رائعون، لكن ولدينا فعلًا مميزان".

وعن علاقته بزوجته، قال ضاحكًا: "كنا قد أخبرناك من قبل بأننا لم نتشاجر مطلقًا، وما زلنا كذلك حتى الآن. نحاول جاهدين أن نجد شيئًا نختلف حوله، لكننا لم ننجح. أشعر أنني أكثر الرجال حظًا في العالم لأنني التقيت بامرأة مدهشة مثل أمل".