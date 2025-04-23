رانيا عيسى تتحدث عن عدم مشاركتها في عمل مع أحمد السقا

ميرنا وليد - بيروت - رانيا عيسى ممثلة لبنانية لمع اسمها في مسلسل "غنوجة بيا" عام 2006، لتواصل بعدها مسيرتها الفنية من خلال أعمال بارزة مثل "مدام بامبينو" و"فاميليا"، "ظل" ، "للموت 3" ، "عنبر 6 ج 2" ، "نظرة حب" وغيرها من المسلسلات .
في لقاء خاص مع الممثلة رانيا عيسى تحدثت عن عدم مشاركتها في مسلسل مع الممثل المصري أحمد السقا قبل سنوات وعما حال دون ذلك، كما تناولت إمكانية الإستقرار في أميركا مع عائلتها، موضحة موقفها من هذا الموضوع.
تفاصيل اللقاء مع رانيا عيسى في الفيديو المرفق:
تجدر الإشارة أن أحدث أعمال رانيا عيسى مسلسلها الذي عرض في شهر رمضان المبارك "نفس"، كما تطل في فيلم جن Keys.
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