شكرا لقرائتكم خبر عن «شموع الماضي» توصي بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

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أوصى مجلس إدارة شركة شموع الماضي، أمس، إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره 2.7 مليون ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024 إلى رصيد الأرباح المبقاة,