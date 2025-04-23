مريم حسين تتعرض لهجوم واسع بسبب حركاتها الجريئة

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المغربية مريم حسين أثارت فيه جدلا واسعا، بسبب طريقتها الغريبة في تناول الطعام.

وظهرت مريم حسين في مقطع الفيديو في إحدى الحفلات الخاصة، بكامل أناقتها، وهي تأكل الكافيار بطريقة عرضتها للانتقادات، إذ وضع احدهم كمية كبيرة من الكافيار على يدها فقامت بشمها ومن ثم التهمتها كلها بطريقة غريبة.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على الإنترنت، إذ تعرضت مريم للهجوم والانتقادات من البعض بسبب طريقة أكلها للكافيار والحراكات والنظرات الغريبة والجريئة التي قامت بها .

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