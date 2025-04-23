رودولف هلال الوجه الإعلاني الجديد لهذه الشركة العالمية

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة تسويقية لافتة، أعلنت شركة "كي شيب" العالمية عن اختيار الإعلامي اللبناني رودولف هلال كوجه إعلاني رسمي لحملتها في لبنان، ضمن خطة ترويجية تمتد لعام كامل.

ويأتي هذا التعاون نتيجة لما يتمتع به رودولف هلال من شعبية كبيرة ومصداقية عالية، إلى جانب مسيرته الحافلة بالنجاحات في مجال تقديم البرامج الحوارية، ما جعله من أبرز الشخصيات الإعلامية المحبوبة في لبنان والعالم العربي.

وقد بدأ بث الإعلان الرسمي للحملة على عدد من القنوات اللبنانية، حيث يظهر رودولف في مشاهد تُبرز قيم الموثوقية والكفاءة التي تُميز خدمات "كي شيب".

وتُعتبر "كي شيب" من الشركات الرائدة في مجال الشحن الدولي، إذ تقدم خدمات شحن متنوعة تغطي عدة دول حول العالم، مثل الصين، فرنسا، تركيا، ومصر. ومن خلال هذه الحملة، تهدف الشركة إلى ترسيخ حضورها في السوق اللبناني وتعزيز ثقة العملاء عبر التعاون مع شخصية إعلامية ذات تأثير واسع مثل رودولف هلال.

ومن المنتظر أن يحقق هذا التعاون صدى واسعًا ونجاحًا ملحوظًا محليًا، بفضل الحملة الإعلانية المدروسة التي تعكس التزام الشركة بتقديم خدمات شحن موثوقة وسريعة تلبي تطلعات العملاء.