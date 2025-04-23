شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الأرباح على مساهمي «الجوف».. الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل



ودعت الشركة في بيان على تداول

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ويقضي القرار بتوزيع أرباح بإجمالي 15 مليون ريال، بواقع 50 هللة للسهم الواحد بما يمثل 5% من رأس المال. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية ابتداء من يوم الأربعاء المقبل 30 أبريل 2025، عن طريق البنك السعودي الفرنسي.ودعت الشركة في بيان على تداول السعودية ، المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.وكان مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية، قد قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024 بتاريخ 26 فبراير الماضي.ويقضي القرار بتوزيع أرباح بإجمالي 15 مليون ريال، بواقع 50 هللة للسهم الواحد بما يمثل 5% من رأس المال.