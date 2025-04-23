محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد على الانتقادات الحادة لإطلالته في كوتشيلا

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تحت عنوان "حق الرد بعدم القصد"، رد فيه على الانتقادات الحادة التي وُجهت إليه بسبب إطلالته في مهرجان "كوتشيلا والتي وصفها البعض بأنها تشبه "بدلة رقص نسائية".



وتحدث رمضان في مقطع الفيديو عن كواليس اختياره لهذه الإطلالة، مؤكداً احترامه لجمهوره، ومبادئه الفنية.

وقال رمضان في الفيديو: "كنت مأجل الرد علشان كنت مركّز في الحفلة التانية في كوتشيلا، الحفلة إللي شايف فيها اسمي، واسم بلدي، واسم جمهوري إللي في ضهري من أول يوم، جمهوري إللي حافظني، وكبرت قدام عينه، عارف إنه محمد رمضان عمره ما لبس كواحدة ست، لا في فيلم، ولا في مسلسل، مع كامل احترامي للفنانين إللي عملوها".

وأضاف: "جمهوري إللي حافظني عارف إنه محمد رمضان لبس الحلق في فيلم وكليب، لكن في الحقيقة عمره ما لبس الحلق، ولا عمره هيلبس الحلق، جمهوري إللي حافظني وكبرت قدام عينه عارف إنه أكيد الأوتفيت الأول إللي في الحفلة الأولى محمد رمضان ميقصدش إنه يطلع بالشكل إللي اترجم على السوشيال ميديا، إحنا كان الغرض إنه هتبقى حاجة فرعونية".

وتابع متحدثا عن مصممة إطلالته بطريقة طريفة قائلا: " فريدة كتر خيرها، يمكن مكنش معاها جنيهات كفاية، فالإطلالة طلعت قصيرة شوية".

واختتم حديثه قائلا: "لكن أكيد محمد رمضان إللي إحنا حافظينه ميقصدش، لأنه محمد رمضان إللي إحنا عارفينه ميلبسش برا، محمد رمضان يفكه".