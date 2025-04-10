بقيمة 3.6 مليارات ريال.. “سابك” توافق على بيع حصة من أسهمها في ألبا لـ معادن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة سابك على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سابك للاستثمارات الصناعية إحدى الشركات التابعة لـ سابك وشركة معادن والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد القحطاني، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك وعضو مجلس إدارة شركة معادن وهي عبارة عن قيام شركة سابك للاستثمارات الصناعية شركة مملوكة بالكامل من سابك ببيع حصتها في شركة ألبا والتي تبلغ 292.8 مليون سهم عادي تمثل نسبة ملكية تبلغ %20.62 من إجمالي أسهم شركة ألبا لصالح شركة التعدين العربية السعودية معادن بمبلغ نقدي قدره (363.08 مليون دينار بحريني ما يعادل 3.61 مليارات ريال تقريبا، وذلك دون أي شروط تفضيلية.

وقالت الشركة أن العمومية وافقت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.

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