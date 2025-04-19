شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس بوكس تطلق ميزة شراء الألعاب عبر تطبيقها المحمول والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت Xbox أخيرًا إمكانية شراء الألعاب والمحتوى القابل للتنزيل، بالإضافة إلى الاشتراك في Game Pass مباشرةً من تطبيقها للهواتف المحمولة، ولكن هناك مشكلة: لن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى ميزة اللعب عن بُعد من خلال تطبيق Xbox.

سيصل التحديث إلى مختبري النسخة التجريبية على أنظمة iOS وAndroid، لكن Xbox تقول إنه سيكون متاحًا للجميع "قريبًا".

وأعلنت سارة بوند، رئيسة قسم إكس بوكس، لأول مرة عن خططها للسماح للاعبين بشراء الألعاب ولعبها عبر تطبيق إكس بوكس ​​في أكتوبر، وذلك بعد أيام قليلة من حكم محكمة يُلزم جوجل بتمكين متاجر تطبيقات خارجية من فتح نظام أندرويد ، لكن المستخدمين لن يتمكنوا من لعب الألعاب عبر التطبيق كما وُعِدوا في البداية، وكان من المفترض أن تُطرح الميزة في نوفمبر، لكن بوند ألقت باللوم على "إيقاف إداري مؤقت" في تأخير إطلاقها.

وبمجرد أن تُطلق مايكروسوفت رسميًا ميزة شراء الألعاب داخل التطبيق، سيظهر زر "شراء" على صفحات الألعاب إذا كنت قد حفظت طريقة دفع مُسبقة.

وستتمكن أيضًا من طلب الألعاب مسبقًا وتثبيتها مُسبقًا على جهاز Xbox، بالإضافة إلى استرداد مزايا Game Pass Ultimate ، مع هذا التحديث غيّرت Xbox كل شيء، حيث كان تطبيقها يسمح للمستخدمين سابقًا بشراء الألعاب دون الحاجة إلى اللعب عن بُعد.

وعلى الرغم من أن اللعب عن بُعد لن يكون متاحًا في التطبيق، إلا أن Xbox تُشير إلى أنه لا يزال بإمكانك الوصول إليه من متصفح هاتفك المحمول.

وستتوفر تحديثات أخرى لخدمة Xbox، بما في ذلك إمكانية بث ألعاب مختارة يمتلكونها من أجهزة Xbox Series X|S وXbox One لمشتركي Game Pass Ultimate، مما يعني أنهم لن يضطروا إلى تنزيل الألعاب قبل اللعب.

وقد أضافت Xbox مؤخرًا المزيد من الألعاب إلى مجموعة "بث ألعابك الخاصة"

وهناك أيضًا ميزة جديدة لمركز الألعاب على Xbox والتي تعرض "معلومات ذات صلة" باللعبة، مثل إحصائيات اللاعب والإنجازات والأصدقاء الذين يلعبون اللعبة حاليًا والأحداث والإضافات المتاحة.