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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.200 كرتون تمر في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.200 كرتون تمر في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.200 كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة، استفاد منها 19.200 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة العديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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