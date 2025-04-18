السعودية | حرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بتعليمات السلامة في الحالات المناخية والتقلبات الجوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت المديرية العامة لحرس الحدود المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية ومتابعة النشرات الجوية وتجنب الإبحار والسباحة في الحالات المناخية والتقلبات الجوية.

وأكد حرس الحدود على الصيادين وهواة الرياضات والرحلات البحرية عدم الإبحار أثناء التقلبات الجوية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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