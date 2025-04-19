شكرا لقرائتكم خبر عن "زهراء المعادي للاستثمار" يتصدر شركات البورصة الأكثر تداولًا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 271.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.046 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 35.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 998.4 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "راية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 256.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 680.3 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 83.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 546.5 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 6.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 516.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول بلغ 19.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 442.3 مليون جنيه، ثم "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول 24.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 437.7 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة"، بحجم تداول 640 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 424.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 8.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 416.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "ابن سينا فارما" بحجم تداول بلغ 37.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 340.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31062.95 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 9036.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 12367.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 38769.35 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 11528.02 نقطة.

