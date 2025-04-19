شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يضبط تشكيلاً لتهريب الأسلحة من سوريا بالبقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى ضبط مجموعة لتهريب وبيع الأسلحة والذخائر الحربية من الأراضى السورية إلى الأراضى اللبنانية بإحدى بلدات البقاع.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى - فى بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان اليوم /الجمعة/ - "بعد عمليات الرصد والمتابعة الأمنية، ضبطت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات فى خراج بلدة عيحا مرج التوت - راشيا، كمية من الصواريخ والأسلحة والذخائر الحربية وأجهزة التفجير".



وأشار إلى أن دورية من مديرية المخابرات فى بلدة كفرزبد - البقاع أوقفت ثمانية مواطنين لبنانيين؛ لتأليفهم عصابة لتهريب وبيع الأسلحة والذخائر الحربية من الأراضى السورية إلى الأراضى اللبنانية، وضبطت فى حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى عدد من السيارات التى يستخدمونها لتنفيذ عملياتهم.



وفى سياق آخر، التقى قائد القطاع الغربى فى قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة فى لبنان "اليونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسى مع رئيس بلدية دير قانون راس العين مصطفى سقلاوي، وذلك فى إطار الاجتماعات المؤسسية مع السلطات المحلية العاملة ضمن نطاق عمليات القطاع الغربى لليونيفيل.



وأكد سقلاوي، على العلاقة القائمة على الثقة والتعاون بين سكان البلدية وجنود الأمم المتحدة، آملا فى مستقبل أفضل لقريته بعد وقف "الأعمال العدائية".



من جانبه، جدّد "ماندوليسي" التأكيد على أهمية الدعم الذى تقدمه قوات القطاع الغربى بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مشددًا على التزامهم المشترك بإعادة الحياة إلى طبيعتها وضمان سلامة السكان المحليين.