شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضى السورية الى الأراضى الأردنية بطريقة غير مشروعة.



وقال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - فى بيان - إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع مختلف أشكال ومحالات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.