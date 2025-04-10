وزيرة فلسطينية ترحب بإعلان ماكرون نيته الاعتراف قريبا بدولة فلسطين

رحبت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين اغابكيان شاهين باعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في حزيران، مؤكدة انها ستكون "خطوة في الاتجاه الصحيح". وذكرت شاهين لوكالة "فرانس برس"، إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

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