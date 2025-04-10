السعودية | مطار الملك خالد الدولي يحقق المركز 24 في قائمة “سكاي تراكس 2025”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله، تحقيقه المركز 24 في نتائج استبيان “سكاي تراكس” من بين 580 مطارًا حول العالم لعام 2025 بصفته أفضل رقم قياسي بين مطارات المملكة متقدمًا 11 مركزًا عن السنة الماضية، وذلك في معرض “Passenger Terminal Expo” المقام في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 8 – 10 أبريل الجاري.

وحصل مطار العاصمة الرياض أيضًا على جائزة أفضل موظفي المطارات في الشرق الأوسط لهذا العام، والمركز الثالث في أفضل صالة جديدة على مستوى العالم، وكذلك المركز الرابع في فئة أفضل مطار في العالم “فئة 30 – 40 مليون مسافر” لهذا العام والمقدمة من منظمة “سكاي تراكس” العالمية، المعنيّة بتقييم شركات الطيران والمطارات حول العالم منذ عام 1999م.

وعدّ الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، تقدم المطار لهذه المرتبة الإنجاز الأهم لهذا العام، إذ تمثّل شهادةً للمطار من المسافرين والمستفيدين الذين تمتعوا بخدماته خلال مئات الرحلات القادمة والمغادرة.

وأوضح أن هذا التقييم يبرز جهود التطور والتحسن التي بُذلت مع الشركاء في المطار، والخدمات وتجارب السفر الواقعية، وتحقيق مكانة ريادية تدعم تطلعات إستراتيجية الطيران الوطنية والمحققة لأهداف رؤية المملكة 2030.

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