طلب مؤثر من صبحي عطري لـ حبيب غلوم قبل أيام من وفاته

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم، انه تواصل مع الاعلامي السوري صبحي عطري، قبل أيام من وفاته مشيرا الى انه طلب منه أمراً أثر به.
اذ اشار أنّ صبحي كان يبحث عن فرصة عمل بعد ان تم الاستغناء عنه كإعلامي : "كلمني من أيام يسألني إذا فيه أعمال فنية... محتاج للشغل بعد ما تم الاستغناء عنه كإعلامي... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... الصديق الإعلامي الشاب صاحب القلب الحنون والابتسامة الجميلة صبحي عطري في ذمة الله... إنا لله وإنا إليه راجعون".
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