سلاف فواخرجي :"أشعر بالخشية" .. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة سلاف فواخرجي عن إستيائها بسبب نشر العديد من الأشخاص لصور الطعام عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أنه يجب إحترام مشاعر الناس الذين لا يملكون ما يأكلون.



وعلقت فواخرجي قائلة :"أشعر بالخشية كلما شاهدت صور لطعام، على صفحات ( السوشل ميديا ) ، ولطالما كنت أنصح أصدقائي وكل من أعرفه بالإمتناع عن نشر هكذا صور احتراماً لمشاعر الناس ولأنها لاتزيد ناشرها أهمية، فالعالم مليء بالجوعى ، ولا سيما في بلادنا، وفي بلدي تحديدا التي كانت تعاني الحـ رب ل 14 سنة ، بما فيها حـ رب التجويع والحرمان الإقتصادي ، ومازال نسبة كبيرة منه تحت خط الفقر حتى الآن وبإزدياد للأسف".

وختمت فواخرجي حديثها قائلة :"دورنا كفنانين وكمؤثرين لا بد أن يكون أكبر ، وأن نكون أكثر مسؤولية اتجاه أنفسنا واتجاه محيطنا وناسنا، الفن سلوك قبل أن يكون صفة".