السعودية | انضمام المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF ) كعضو منتسب إلى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF)، مالك علامة سعف® المعتمدة للمباني الخضراء في المنطقة العربية، عن انضمامه كعضو منتسب إلى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، مما يعكس التزامه بتطبيق المعايير العالمية في تقييم المطابقة وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئات العمرانية محليًا وإقليميًا.

ويضم أعضاء رابطة المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) المنظمات أو الجمعيات التي تمثل مصالح مجموعة من الكيانات، سواءً كانت اقتصادية أو إقليمية أو دولية، التي تشارك في نتائج تقييم المطابقة الصادرة عن هيئات معتمدة من قبل أعضاء هيئات الاعتماد في المنتدى، أو تخضع لها، أو تستخدمها، أو تقبلها، أو تعتمد عليها، التي تدعم أهداف المنتدى.

وأكد الأمين العام المنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل, أن الاعتراف المتبادل مع المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) يعزز ثقة المجتمع العالمي، ويعزز إطار عمل شهادات تقييم الاستدامة، ويدعم المنظمات غير الحكومية السعودية في ريادتها البيئية، ويعزز اندماجها مع أنظمة التقييم الدولية القائمة على الشفافية والمصداقية.

وبصفته عضوًا مشاركًا، يلتزم المنتدى السعودي للأبنية الخضراء بالامتثال المتبادل لسياسات المنتدى الدولي للاعتماد فيما يتعلق بتقييم المطابقة من قِبل الهيئات المعتمدة، ومتطلبات استخدام رموز أعضاء هيئات الاعتماد، وإصدار شهادات تقييم المطابقة المعتمدة، كما يلتزم المنتدى بالوثائق القياسية المعتمدة من قِبل الأطراف، ووثائق الطلبات ذات الصلة كأساس لأنشطة تقييم المطابقة التي تقدمها هيئات التقييم.

وتمنح هذه العضوية المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، الحق في المشاركة في الاجتماعات والأنشطة التي يتم تنظيمها نيابة عن المنتدى الدولي للاعتماد، بما في ذلك لجانه الفنية، والحصول على معلومات غير سرية عن الأعضاء، بالإضافة إلى الحق في الإعلان الرسمي عن عضويته.

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