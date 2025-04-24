ميرنا وليد - بيروت - في صورة نادرة تجمعهما من طفولتهما، بدت عارضات الأزياء والأخوات مختلفات تمامًا.

يوم الأربعاء، شاركت بيلا حديد، البالغة من العمر 28 عامًا، صورة قديمة رائعة تجمعها مع شقيقتها جيجي حديد احتفالًا بعيد ميلادها الثلاثين.

لم تكن الشقيقتان تشبهان نجمات عروض الأزياء في المستقبل، على الرغم من وجود تشابه عائلي قوي بينهما.

نشرت بيلا سلسلة من الصور التي جمعتها من طفولتهما المبكرة إلى سنوات مراهقتهما ومغامراتهما على مر السنين.

كما شاركت صورًا مؤثرة تُخلّد رحلتها مع شقيقتها لتصبحا خالة وأمًا على التوالي، بعد أن رحبت جيجي بطفلتها الأولى، البالغة من العمر أربع سنوات.

في تعليقها المطول، وصفت بيلا أختها الكبرى بأنها "صديقتها المقربة الأولى"، و"بطلتها الخارقة"، و"مرشدتها".

بدأت بالكتابة: "30!!! يا إلهي! لا أصدق أننا مرتبطان منذ زمن طويل. يا لي من محظوظة!".

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لـ بيلا وجيجي حديد في مرحلة الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.