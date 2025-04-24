المحكمة تصدر حكمها في قضية إبن عبد العزيز مخيون بعد تسببه في قتل شخص

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت قضية ابن الممثل المصري عبد العزيز مخيون تحدث جدلًا واسعًا، وذلك بعد صدور حكم قضائي بسجنه لمدة ستة أشهر مع الأشغال، وتغريمه 10 آلاف جنيه، بسبب تورطه في حادث سير مروع اثر قيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة ما تسبب في وفاة أحد الأشخاص واصابة اثنين.

وقد أصدرت الدائرة 13 بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة وعضوية المستشارين هشام الشريف، تامر أحمد عشرة، ومصطفى حسن، حكمها في القضية رقم 2315 لسنة 2025، المقيدة برقم 329 كلي وسط دمنهور، بإدانة صلاح الدين عبد العزيز مخيون، ومعاقبته بالسجن والغرامة عقب ثبوت حيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادته لمركبة وهو تحت تأثير المخدر.