هايدي موسى تسخر موهبتها التمثيلية في كليبها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - أثبت الفنانة المصرية هايدي موسى قدراتها التمثيلية خلال تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنيتها الجديدة "أنا وإنت يا قلبي" إلى جانب المخرج اللبناني فادي حداد، لافتة إلى أنها تسعى لإعطاء أفضل ما لديها، خلال دقائق معدودة.
موسى تحدثت في لقائها مع موقعنا الذي تواجد في كواليس التصوير، إذا كانت هذه الأغنية التي تحمل طابعاً حزيناً تشبهها، وعن قصة الأغنية وعلى من تنطبق.
المخرج اللبناني فادي حداد أثنى في لقائه معنا على جهود موسى التي دائماً تعمل بجدية للحصول على أفضل نتيجة، خاصة وأن هذا العمل الثاني الذي يجمعهما، وتحدث عن سبب إختياره لبنان كـ "المكان الأمثل للتصوير".
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