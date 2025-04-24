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طقس الخميس.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

طقس الخميس.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء

طقس الخميس

الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض ومكة المكرمة، تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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