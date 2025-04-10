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السعودية | وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

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  • السعودية | وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الأربعاء، بمستشار الأمن القومي الأمريكي السيد مايكل والتز، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الإستراتيجية الأمريكية، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه، وناقشا عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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