وزير الخارجية الأميركية: رفع العقوبات عن روسيا ليس جزءًا من الاتفاق مع أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، أنّ "رفع العقوبات عن روسيا ليس جزءا من الاتفاق مع أوكرانيا"، مشددًا على أنه والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "لم يجريا أي محادثات حول هذا الشأن"، ومعتبرًا أن كل ما يشيع حول تلك المسألة كذب وتضليل.
وكانت 5 مصادر مطلعة أفادت للصحيفة بأن البيت الأبيض يجري نقاشًا حول رفع العقوبات المفروضة على خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي "نورد ستريم 2"، وربما أصول روسية أخرى في أوروبا، في إطار مناقشات إنهاء الحرب بين كييف وموسكو.
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