الكرملين: تصريح ترامب حول عائدية القرم يتطابق مع طرح موسكو

أكد الكرملين أن "تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول أن أوكرانيا خسرت القرم بلا رجعة منذ سنوات، يتطابق بالمطلق مع طرح روسيا".
واشار الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي، الى ان "هذا يتوافق تماما مع فهمنا للأمور وما نقوله منذ فترة طويلة".
ورفض بيسكوف التعليق على التسريبات حول "خطة السلام" في أوكرانيا، مشيرا الى أن "كييف انتهكت هدنة عيد الفصح التي أعلنها من جانب واحد الرئيس فلاديمير بوتين عدة مرات، وأن الجيش الروسي يواصل تنفيذ مهامه في أوكرانيا".
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