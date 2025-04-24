وزير الخزانة الأميركي دعا للتوقيع على اتفاق المعادن مع كييف في أقرب وقت

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لرئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال خلال اجتماع في واشنطن أنه "يتعيّن على البلدين التوقيع على اتفاق مهم لاستخراج الموارد في أقرب وقت ممكن".
وذكر وزير الخزانة الأميركي لشميغال، أن هناك "حاجة لانجاز المحادثات الفنية والتوقيع على الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".
يعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق بمثابة تعويض عن المساعدات التي قدّمها سلفه جو بايدن لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 2022.
لكن سجالا في شباط بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أخرج العمل على الاتفاقية عن مساره.
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