أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أنّه أجرى اتصالًا بنّاء مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
ولفت، في تصريح، إلى "أنني لا أستبعد عقد اجتماع في فترة لاحقة".
ويأتي ذلك في ظل التواصل الأميركي الروسي بشأن عدّة ملفات أبرزها تحسين العلاقات الثنائية وجهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك منذ استلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه.
وكان ترامب قد عبّر عن استياء بسبب عدم وجود نتيجة حتى الآن في الوساطة الأميركية بشأن إنهاء الحرب، حيث دعا روسيا وأوكرانيا إلى العمل من أجل التقدم في المفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: أجريت اتصالًا بنّاء مع مدير الـ"سي آي إيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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