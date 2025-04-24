الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة في دونيستك واستهداف قوات أوكرانية ومقاتلين أجانب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن السيطرة على بلدة بوغدانوفكا في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وكشفت الوزارة أنّ "قواتنا استهدفت البنية التحتية لمطارات عسكرية ونقاط تمركز موقتة للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب".

ويأتي ذلك، في ظل مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أميركية. ومنذ أيام، بدأت الصحافة الغربية بنشر معلومات "من الداخل" حول كيفية سير المفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية والشروط التي تطرحها روسيا وأوكرانيا.

وأثارت صحيفة فايننشال تايمز، في مقالة نشرت في 22 من نيسان الحالي، ضجة كبيرة، حيث زعمت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على الولايات المتحدة وقف الأعمال العسكرية على طول خطوط المواجهة الحالية.

لكن الكرملين رد بسرعة على هذه المعلومات على لسان المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، بقوله "هناك الكثير من الأخبار المزيفة التي يجري نشرها الآن ومن مصادر محترمة، لذلك يجب الاستماع فقط إلى المصادر الأصلية".