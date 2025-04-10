شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تحفِّز الرجال جنسيًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمكن للرجال تحفيز رغبتهم الجنسية بشكل طبيعي من خلال تناول بعض الأطعمة التي تساعد في زيادة الدافع الجنسي وتحسين الأداء قبل العلاقة الحميمة. فيما يلي أبرز الأطعمة التي تساهم في ذلك، وفقًا لموقع Times of India:

الحلبة

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول 600 ملليغرام من الحلبة يوميًا يمكن أن يعزز الرغبة الجنسية لدى الرجال، بفضل احتوائها على مركبات صابونينات الفوروستانول التي تحفز إنتاج هرمون التستوستيرون.

الزعفران

يُعرف الزعفران بفعاليته كمحفز جنسي طبيعي، حيث يساعد في تحسين ضعف الانتصاب، خاصة عند استهلاك 30 ملليغرامًا منه يوميًا لمدة شهر، وفقًا لإحدى الدراسات.

البطيخ

يُعتبر البطيخ بديلاً طبيعياً للفياجرا، نظرًا لاحتوائه على السيترولين، وهو حمض أميني يتحول داخل الجسم إلى الأرجينين، مما يعزز إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية المغذية للعضو الذكري، ما يحسن تدفق الدم ويعزز الانتصاب.

الفستق

يُعد الفستق من الأطعمة التي تحسن الدورة الدموية للقضيب بفضل غناه بـ الأرجينين ومضادات الأكسدة، مما يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتعزيز الأداء الجنسي.

الرمان

يعمل الرمان على تقليل مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي قد يؤثر سلبًا على الرغبة الجنسية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز الأداء الجنسي وتحسين الحالة المزاجية.

نصيحة: يمكن دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي لدعم الصحة الجنسية بشكل طبيعي وتحسين الأداء خلال العلاقة الحميمة.



