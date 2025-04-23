عارضة الأزياء اللبنانية لوتشيانا فرح تستعيد لون شعرها الطبيعي

ميرنا وليد - بيروت - إستعادت عارضة الأزياء اللبنانية لوتشيانا فرح لون شعرها الطبيعي التي تميزت به حين بدأت مسيرتها في عرض الأزياء ونشرت على صفحتها الخاصة فيديو عن كيفيت تحول شعرها من البلاتيني الى البني.
وكانت لوتشيانا قد صبغت شعرها باللون البلاتيني لظروف مهنية وحين زالت الظروف إستعادت لون شعرها الطبيعي والذي يلائم الى حد كبير ملامحها الجميلة.
يذكر أن والد لوتشيانا فرح لبناني ووالدتها برازيلية، وملامحها الساحرة تجمع بين الشرق والغرب وهي تعشق لبنان وتعبر عن حبها له بعبارة ظريفة "طربوش لبنان على راسي". وهي تتحضر للقدوم الى لبنان قريباً.
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