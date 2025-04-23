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عدن - ياسمين التهامي - أوبن إيه آي تعبر عن اهتمامها بشراء متصفح كروم إذا أجبرت غوغل على بيعه
جاءت هذه التصريحات خلال شهادته في محاكمة تتعلق بدعوى مكافحة احتكار رفعتها الوزارة ضد غوغل، والتي تسعى من خلالها إلى إعادة المنافسة في مجال البحث على الإنترنت.
وقد حاول المسؤولون في أوبن إيه.آي إبراز أهمية وجود خيارات متعددة للمستخدمين في مجال التكنولوجيا، وأن الاستحواذ على كروم قد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق ذلك.
تعتبر تصريحات تورلي دليلاً على تحول ديناميكيات السوق، حيث تسعى الشركات الناشئة مثل أوبن إيه.آي إلى الاستفادة من أي تغييرات قد تحدث نتيجة لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار.
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