أوبن إيه آي تعبر عن اهتمامها بشراء متصفح كروم إذا أجبرت غوغل على بيعه

عبر نيك تورلي، رئيس قسم المنتجات في تطبيق (تشات جي.بي.تي) التابع لشركة أوبن إيه.آي، عن اهتمام شركته بشراء متصفح "كروم" من غوغل، وذلك في حال نجاح جهود مكافحة الاحتكار التي تقودها وزارة العدل الأمريكية.

جاءت هذه التصريحات خلال شهادته في محاكمة تتعلق بدعوى مكافحة احتكار رفعتها الوزارة ضد غوغل، والتي تسعى من خلالها إلى إعادة المنافسة في مجال البحث على الإنترنت.