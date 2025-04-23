ميرنا وليد - بيروت - وثق الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لحظات عائلية خاصة من احتفاله بعيد الفصح، برفقة زوجته وابنه الألماني.

وشارك الفيشاوي متابعيه مقطع فيديو وثق فيه الأوقات الرائعة مع ابنه وزوجته، وهم يستعرضون البيض المزين احتفالا بالعيد، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: "عيد فصح سعيد"،

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بالفيديو، ولفتوا إلى الشبه الكبير بينه وبين ابنه، والذي وصفه البعض بـ"النسخة المصغّرة" من والده.

يذكر أن الفيشاوي كان قد اعلن مؤخرًا عن مشروع جديد من خلال منشور آخر عبر حسابه الرسمي، أشار فيه إلى تعاقده على فيلم سينمائي جديد بعنوان "حين يكتب الحب".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يستمتع بلحظات عائلية مميزة مع زوجته وابنه الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.