الأمير ويليام يرتدي الساعة نفسها في كل المناسبات.. ما السر؟

ميرنا وليد - بيروت - لفت الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني، الأنظار بتمسكه الدائم بساعة واحدة في معظم المناسبات الرسمية والخاصة.

والساعة التي يرتديها الأمير ويليام من طراز أوميغا سيماستر، وقد اختارها لارتباطها العاطفي العميق بوالدته الراحلة، الأميرة ديانا.

وبحسب التقارير البريطانية، فإن الأميرة ديانا كانت قد أهدت ابنها هذه الساعة قبل وفاتها في عام 1997، ومنذ ذلك الحين، أصبحت القطعة رمزية وخاصة جداً بالنسبة له.

وظهر الأمير ويليام بهذه الساعة في العديد من المحطات المهمة في حياته، أبرزها يوم زفافه من كيت ميدلتون.

اللافت أن الساعة تتميز بتصميم بسيط بميناء أزرق وسوار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وليست من النماذج الماسية أو الباهظة الثمن كما قد يتوقّع البعض، ويبلغ سعرها حوالي 3000 جنيه إسترليني.

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