“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 63 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 86.0923 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.32 روبلٍ، ليبلغ 95.091 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات، ليصل إلى 11.6352 روبلًا.

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