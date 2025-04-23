شكرا لبحثكم عن خبر توفر الوقو يعيد كهرباء الرئيس للخدمة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عادت محطة كهرباء "بترومسيلة" للعمل مجددا مساء اليوم الأربعاء عقب توقفها منذ 24 ساعة بسبب نفاد النفط الخام.

وقال الصحفي اليمني "عبدالرحمن أنيس" على صفحته بالفيسبوك: "عدن .. عودة محطة الرئيس للخدمة قبل قليل بطاقة 60 ميجا بعد توقفها يوم أمس بسبب عدم استقرار تموين النفط الخام"

وكانت مؤسسة كهرباء عدن أعلنت يوم أمس عن توقف محطة "بترومسيلة" الحكومية كليا عن توليد الطاقة، نتيجة نفاد كميات وقود النفط الخام المشغلة للمحطة.

يذكر أن عدد ساعات انطفاء الكهرباء في عدن بلغت منذ أواخر رمضان وحتى يوم أمس نحو 20 ساعة انطفاء في اليوم تقريبا، ومنذ يوم أمس مع توقف محطة بترومسيلة تفاقم الوضع أكثر، في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في مدينة عدن الساحلية العاصمة المؤقتة للشرعية اليمنية جنوبي البلاد.